Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: 71-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Griesheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen (12.11.) kam ein 71-jähriger Autofahrer ums Leben. Gegen 4.45 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto im Bereich der Kreuzung zwischen dem Westring und der Bundesstraße 26. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Lastwagen von Süden kommend den Westring und wollte die Kreuzung mit der Bundesstraße 26 queren. Aus Richtung Wolfskehlen soll der 71 Jahre alte Mann mit seinem Wagen die Bundesstraße befahren haben. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Aufgrund des Zusammenstoßes kippte der Lastwagen auf die Seite. Der 71-Jährige verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuchen durch die verständigten Rettungskräfte noch am Unfallort. Die genaue Unfallursache steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. In diesem Zusammenhang hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet. Aktuell laufen noch die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell