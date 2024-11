POL-DA: Bensheim: 28-jähriger Christopher von Blum wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild

Darmstadt (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem zwei noch Unbekannte am Donnerstagmittag (7.11.) gegen 12 Uhr einen Mann in der Rodgaustraße geschubst und ihm einen Rucksack entwendet haben. Anschließend flüchteten die Kriminellen mit dem Rucksack. Nach momentanem Kenntnisstand befand sich in dem ...

