POL-DA: Bensheim: 75-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Heppenheim (ots) - Am Dienstag (22.10.2024) ereignete sich zwischen 06:00 Uhr und 16:30 Uhr in der Tiergartenstraße in Heppenheim auf dem Parkplatz eines dortigen Fitness Studios ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter 1er BMW beschädigt wurde. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein-bzw. Ausparken das geparkte Fahrzeug. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

mehr