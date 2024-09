Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal-Asbach: Die Polizei sucht den 40-jährigen Daniel Exner

Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Modautal (ots)

Seit Mittwoch (18.9.) wird der 40-jährige Daniel Exner aus dem Ortsteil Asbach vermisst. Herr Exner lebt in einem betreuten Wohnheim in der Ernsthofener Straße und ist seit mehreren Tagen weder dort erschienen noch zur Arbeit gegangen. Der Vermisste hat den sonst guten Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen und seine Wohnung unverschlossen zurückgelassen. Daniel Exner leidet an gesundheitlichen Problemen und ist auf Medikamente angewiesen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell