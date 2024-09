POL-DA: Rodgau-Jügesheim / Reinheim: Vermisstensuche: Wo ist Ellen Götz?

Darmstadt (ots) - Am Dienstag (17.09.), zwischen 10:50 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in der Grafenstraße in Darmstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines braunen Hyundai beschädigt, welcher in diesem Zeitraum in der Nähe einer Änderungsschneiderei abgestellt war. Anschließend flüchtete der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 ...

mehr