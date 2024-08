POL-DA: Modautal: 51-Jähriger seit Dienstag vermisst / Wer kann Hinweise geben?

Südhessen (ots) - Die am Donnerstagmittag (15.8.) aufgetretenen technischen Probleme in der Telefonanlage des Polizeipräsidiums Südhessen (wir haben berichtet) konnten behoben werden. Der Notruf der Polizei Südhessen ist wieder wie gewohnt unter der 110 zu erreichen. Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5844177 Rückfragen bitte an: ...

