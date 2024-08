Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Brensbach/B38 (ots)

Am Donnerstagabend (08.08.) gegen 22:00 Uhr kam auf der B38 zwischen Nieder-Kainsbach und Brensbach ein mit 3 Personen besetzter Pkw nach einem Zusammenstoß mit der Leitplanke von der Fahrbahn ab. Dabei wurden die 36-jährige Fahrerin und deren 16-jährige Tochter, beide aus dem Odenwaldkreis stammend, sowie der 37-jährige Beifahrer aus dem Landkreis Offenbach leicht verletzt. Aufgrund des derzeitig bekannten Unfallhergangs wurde gegen den 37-jährigen Beifahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Dieser bedrohte nach dem Unfall an der Unfallstelle eingesetzte Rettungskräfte, was zu einer weiteren Strafanzeige führte. Alle Insassen des stark beschädigten Pkw wurden aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die B38 war für die Bergungsmaßnahmen durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr Brensbach für ca. eine Stunde voll gesperrt.

