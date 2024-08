POL-DA: Fürth/Hanau/Frankfurt: 16-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Rüsselsheim (ots) - Am Dienstag (06.08.), in der Zeit zwischen etwa 10.30 und 12.15 Uhr, haben Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Goethestraße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter dort gewaltsam über ein Fenster zunächst Zutritt in eine Erdgeschosswohnung. Anschließend wurde in dem Haus neben diesen Räumlichkeiten eine weitere Wohnung und der Dachboden durchsucht. Was genau ...

