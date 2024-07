Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 26-jähriger Mann vermisst/Wer kann Hinweise geben?

Groß-Gerau (ots)

Seit Mittwochabend, dem 10. Juli, wird der 26 Jahre alte Diego La Magra vermisst. Im Rahmen der polizeilichen Suchmaßnahmen konnten bislang keine Hinweise zum Aufenthaltsort des 26-Jährigen erlangt werden, weshalb die Ermittlerinnen und Ermittler nun auf wichtige Informationen aus der Bevölkerung hoffen. Letztmalig wurde er am 10. Juli in Groß-Gerau gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Herr La Magra ist circa 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur und lange, wellige, dunkle Haare.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

