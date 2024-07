POL-DA: Darmstadt: 62-jähriger Mann vermisst/Wer kann Hinweise geben?

Michelstadt (ots) - Im Rahmen der hessenweiten Sommerkampagne der Polizei findet am Montag, dem 22. Juli 2024, ein Beratungstermin am Toom-Baumarkt, in der Walther-Rathenau-Allee 24 statt. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr werden die Fachberaterinnen und Fachberater des Polizeipräsidiums Südhessen interessierten Bürgerinnen und Bürgern an einem Infostand wertvolle Tipps ...

mehr