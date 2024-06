POL-DA: Darmstadt: Sicherstellung eines auffälligen Pedelecs - Polizei sucht den Eigentümer

Viernheim (ots) - Durch eine aufgehebelte Tür drangen Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (18.06.) in ein Kosmetikstudio in der Adolf-Damaschke-Straße ein. Im Geschäft ließen die ungebetenen Besucher hochwertige Kosmetik, Behandlungsinstrumente und Geld mitgehen. Hinweise bitte an das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060. Rückfragen ...

