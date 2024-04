Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: 14-jähriger Jugendlicher vermisst/Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Dieburg (ots)

Seit Anfang März 2024 wird der 14 Jahre alte Ahmed Abdi Ahli vermisst. Im Rahmen der polizeilichen Suchmaßnahmen konnten bislang keine Hinweise zum Aufenthaltsort des 14-Jährigen erlangt werden, weshalb die Ermittlerinnen und Ermittler nun auf wichtige Informationen aus der Bevölkerung hoffen. Letztmalig wurde er am Freitag, dem 8. März, an seiner Wohnanschrift in Dieburg gesehen. Es gibt unter anderem Hinweise darauf, dass sich der Teenager in Frankreich aufhalten soll.

Der 14-Jährige hat ein scheinbares Alter von rund 20 Jahren, ist circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, hat braune Augen, eine schlanke Statur und dunkle Haare, im sogenannten Afro-Look getragen. Der junge Mann hat einen gekrümmten Rücken. Bei seinem Verschwinden trug er eine schwarz/dunkelgraue Jacke und weiße Schuhe.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06151/969-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell