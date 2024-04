Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Unsportliches Verhalten führt zu Spielabbruch

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Ein unsportliches Verhalten während eines Fußballspiels am Sonntag (7.4.) führte nicht nur zum Spielabbruch, sondern löste auch einen größeren Polizeieinsatz aus. In der ersten Halbzeit des Fußballspiels der 2. Mannschaft des Fußballclubs Ober-Ramstadt gegen die 2. Mannschaft des Rasensportvereins Germania Pfungstadt schlug ein 25-jähriger Spieler des RSV einen seiner Gegner mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Der 24-jährige Ober-Ramstädter Spieler wurde dadurch am Auge getroffen und verletzt. Als sich daraufhin mehrere Zuschauer beider Vereine auf dem Spielfeld sammelten, wurde das Spiel abgebrochen. Der 24-jährige verletzte Spieler musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Erst das Einschreiten mehrerer Polizeistreifen trennte die beiden streitenden Fangruppen. Nachdem sich der Tumult gelegt hatte, begleiteten die eingesetzten Beamten die Pfungstädter nach Erteilung von Platzverweisen aus dem Stadtgebiet. Auch die Ober-Ramstädter Beteiligten erhielten Platzverweise für den Bereich des Fußballplatzes. Die Kriminalpolizei (K 41) in Ober-Ramstadt hat eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen und übernimmt die weiteren Ermittlungen.

