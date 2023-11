POL-DA: Ober-Ramstadt: 13-Jähriger vermisst / Wer hat ihn gesehen?

Rüsselsheim (ots) - Zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr machten sich am Mittwoch (15.11.) Einbrecher in der Hans-Böckler-Straße an einem Haus zu schaffen. Die Täter brachen mit Gewalt in das Haus ein und suchten nach Wertsachen. Mit Schmuck im Gepäck gelang die unerkannte Flucht. Der Schaden wird aktuell noch ermittelt. Der Sachverhalt wird durch das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise werden unter ...

