Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau/Darmstadt/Griesheim: Polizei stellt Fahrrad sicher

Wer erkennt sein Eigentum wieder?

Bild-Infos

Download

Riedstadt-Goddelau/Darmstadt/Griesheim (ots)

Bereits am Freitag (25.8.) hat die Polizei ein blaues Damenrad in der Hügelstraße in Goddelau sichergestellt. Der 14 Jahre alte Tatverdächtige steht im Verdacht das türkisfarbene Rad der Marke "Bergamont" gestohlen zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge könnte das Rad in Darmstadt oder Griesheim im Zeitraum zwischen Dienstag (22.8.) und Freitag (25.8.) entwendet worden sein. Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei nach dem rechtmäßigen Eigentümer oder der rechtmäßigen Eigentümerin. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 35 in Rüsselsheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell