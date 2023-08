POL-DA: Weiterstadt: Fahrzeugkontrolle endet mit Festnahme und Ermittlungsverfahren/Polizei stellt Drogen sicher

Bensheim (ots) - Einen 27 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Bensheim am späten Dienstagabend (08.08.) in der Schwarzwaldstraße. Die Ordnungshüter bemerkten rasch, dass der 27-jährige wohl unter Cannabiseinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen ...

