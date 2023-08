Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: 89-jähriger Mann aus Krankenhaus vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Heppenheim (ots)

Seit Montag (07.08.) 16:45 Uhr wird aus dem Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim der 89-jährige Gerhard Fassinger vermisst. Er ist hochgradig dement, desorientiert und befindet sich nun vermutlich in einer hilflosen Lage. Beschreibung: 163cm groß, dunkles graues und volles Haar, grüne Augen Bekleidung: dunkelgraue Wolljacke, rot-weiß-blau kariertes Hemd, dunkelblaue Jeans, Turnschuhe Wer hat Herrn Fassinger seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Heppenheim, Rufnummer 06252-7060, oder jede andere Polizeidienststelle. eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell