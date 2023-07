Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim - Suche nach 66-jähriger Frau Ruhland

Reinheim (ots)

Seit Freitagmorgen (28.07.), 07.30 Uhr, wird die 66-jährige Frau Ulrike Ruhland von Angehörigen vermisst. Frau Ruhland kehrte von einem Spaziergang nicht zurück und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es könnte von daher sein, dass sich die Dame in einer hilflosen Lage befindet. Frau Ruhland ist zeitweise nicht orientiert, aufgrund ihrer sonstigen körperlichen Mobilität jedoch in der Lage, auch weitere Strecken zu Fuß oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Beschrieben wird Frau Ruhland als 168 cm groß, kurze graumelierte Haare, normale Statur. Zuletzt bekleidet mit einem blau-weiß-gestreiften Pullover, hellblauen Jeans und dunkelgrauen Stoffhausschuhen. Wer Angaben zu einem möglichen Aufenthaltsort von Ruhland machen kann, möchte sich bitte mit der Polizeistation in Ober- Ramstadt (Tel.: 06154-63300) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

