POL-DA: Bensheim: Suche nach 60-jährigem Vermissten - Polizei bittet um Hinweise

Biebesheim (ots) - Am Dienstagabend (18.7.), im Zeitraum zwischen 19 und 20 Uhr, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt in das Fahrzeuginnere eines in der Wilhelm-Böttiger-Straße abgestellten Volkswagen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Beifahrerseite gewaltsam eingeschlagen und eine braune Lederaktentasche entwendet. In dieser befand sich unter ...

