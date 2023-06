Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg-Rodau: Baucontainer aufgebrochen

Arbeitsgeräte entwendet

Zwingenberg (ots)

Zwei Container auf dem Gelände einer Baustelle in der Mittelstraße gerieten in der Zeit zwischen Freitagmittag (23.6.) und Montagmorgen (26.6.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie die Vorhängeschlösser auf bislang unbekannte Weise öffneten.

Dort entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen hochwertige Arbeitsgeräte, unter anderem eine Motorsäge des Herstellers STIHL. Der verursachte Sachschaden wird nach ersten Angaben auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 41 in Bensheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06251/8468-0 Hinweise von Zeugen entgegen.

