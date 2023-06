Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Festnahme von drei "Dachhaien"/Polizei warnt vor der Betrugsmasche

Bischofsheim (ots)

Die Polizei in Bischofsheim hat am Montag (12.06.) drei tatverdächtige Männer, im Alter von 19, 27 und 28 Jahren festgenommen. Diese stehen im Verdacht, mit der Betrugsmasche "Dachhaie", einen Senior um 2000 Euro gebracht zu haben.

Ein Enkel des Mannes bemerkte die dubiosen Handwerker am Vormittag auf dem Grundstück seines Großvaters "Am Himmelspfad" und meldete seine Beobachtung der Polizei, die die drei Männer kurze Zeit später festnahm. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Tatverdächtigen für Arbeiten an der Dachrinne zunächst 120 Euro, später dann aber plötzlich 6000 Euro von dem Senior gefordert haben. Ein vierter Mann flüchtete mit einer bereits erhaltenen Anzahlung in Höhe von 2000 Euro vom Tatort, bevor die Polizei eintraf. Eine Fahndung nach ihm verlief bislang ergebnislos.

Weil die Beschuldigten ihren festen Wohnsitz im Ausland haben, wurde für die Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung fällig. Die Polizei stellte zudem den Transporter sowie die Mobiltelefone der Festgenommenen sicher. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren wegen Betrugs bzw. Wuchers verantworten müssen.

Bei der Betrugsmasche bieten die Betrüger ihre Leistung direkt an der Haustür an. Dabei erwecken sie verstärkt den Eindruck, dass es sich hier um eine seriöse Firma handeln könnte. Mit ihrem "fachmännischen Auge" wollen sie Mängel am Dach ihrer Opfer feststellen, die umgehend repariert werden müssen. Die anschließend durchgeführten Dacharbeiten sind meist nur mangelhaft und stehen im absoluten Missverhältnis zu dem geforderten Preis.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der Masche der sogenannten Dachhaie und rät: Lassen Sie sich auf keine Haustürgeschäfte ein! Lassen Sie Ihre Reparaturen von seriösen und von Ihnen im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausführen. Melden Sie verdächtiges Auftreten Ihnen unbekannter Handwerker sofort der Polizei (Notruf 110).

