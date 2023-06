Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Polizei ermittelt in mehreren Fällen der Sachbeschädigung

Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Nachdem noch unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen mehrere Hauswände und Stromkästen in der Gartengasse, der Steingasse und in der Wilhelm-Leuschner-Straße mit roter Farbe beschmiert haben, hat die Polizei in Ober-Ramstadt Ermittlungen eingeleitet. Die Tatzeit wird derzeit zwischen Freitag (2.6.) und Samstag (3.6.) eingegrenzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 41, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06154/63300).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell