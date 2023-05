Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: 69-Jährige weiterhin vermisst

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Mörlenbach (ots)

Die Polizei in Heppenheim ist weiterhin auf der Suche nach der 69 Jahre alten Hannelore Mootz aus Mörlenbach und sucht jetzt mit einem Lichtbild öffentlich nach ihr. Sie wurde zuletzt am 4. Mai an ihrer Wohnanschrift gesehen, seitdem fehlt von ihr jede Spur. Aufgrund ihrer Demenzerkrankung haben Polizeikräfte mit Unterstützung von Mantrailer-Suchhunden und der Feuerwehr bereits umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, bislang jedoch ohne Erfolg. Die Vermisste ist circa 1,65 Meter groß, hat braune, schulterlange Haare und trug zuletzt einen blauen Mantel, eine dunkle Hose sowie dunkle Stiefel. Auffällig war ihr orangefarbener Schal. Zeugen, denen die 69-Jährige seitdem aufgefallen ist oder die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 der Heppenheimer Kripo unter der Rufnummer 06252/706-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

