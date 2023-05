Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: 79 Jahre alter Mann vermisst

Mörfelden-Walldorf (ots)

Aktuell sucht die Polizei rund um die Doppelstadt nach dem 79 Jahre alten Mehari Teklei aus dem Stadtteil Mörfelden. Der Vermisste war am Mittwochabend (25.05.) von einem Spaziergang nicht zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt. Zuletzt wurde er hier gegen 19 Uhr gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Da aufgrund einer Erkrankung und benötigter Medikamente nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Herr Teklei in einer hilflosen Lage befindet, suchen Polizeikräfte seit Mittwochabend nach dem Vermissten. Bisherige Suchmaßnahmen, unter anderem mit Unterstützung von Mantrailer-Hunden und einem Polizeihubschrauber, verliefen noch ohne Erfolg. Daher wendet sich die Polizei mit einem Bild des Mannes an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 79-Jährige ist circa 1,80 Meter groß, schlank, hat eine Glatze und keinen Bart. Bekleidet war er mit einer Jeans, einer braunen Jacke und einer Wollmütze.

Wer Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Vermissten geben kann oder ihn gesehen hat, wird gebeten, sich bei dem Kommissariat 10 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

