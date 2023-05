POL-DA: Mörfelden-Walldorf/Frankfurt: 59-Jähriger aus Mörfelden-Walldorf vermisst / Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Darmstadt (ots) - In der Zeit zwischen Montagabend (22.5.) und Dienstagmorgen (23.5.) geriet ein in der Einsteinstraße geparktes Auto in das Visier Krimineller. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrzeug in einer Tiefgarage. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und entwendeten zurückgelassenes Kleingeld in der Mittelkonsole. dem geringen Wert des Diebesguts steht der ...

mehr