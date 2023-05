Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Kontrolle mit Folgen

28-Jähriger hinter Gittern

Ein 28-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme am späten Donnerstagabend (18.05.) hinter Gittern und muss sich in einem Verfahren wegen des Verdachts des Rauschgifthandels verantworten. Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt hatte den Mann gegen 23.15 Uhr im Bereich der Darmstädter Straße kontrolliert. Zuvor war er den Beamten aufgefallen, da er mit einem unbeleuchteten Fahrrad auf dem Bürgersteig vor der Polizei davonfahren wollte. Der vermeintliche Grund für sein Verhalten war nach der Durchsuchung klar. Das Streifenteam stellte mehrere Tütchen mit rund 36 Gramm Haschisch, über 100 Tabletten sowie eine Feinwaage bei ihm sicher. Eine erste Überprüfung ergab, dass es sich bei den Tabletten um Meth Amphetamin handeln dürfte. Bei dem 28 Jahre alten Mann, der aktuell über keinen festen Wohnsitz verfügt, klickten die Handschellen und er kam auf die Wache. Hier stellte sich heraus, dass er nicht der ist für den er sich zunächst ausgab, sondern dass er falsche Personalien angegeben hatte. Auch hier dauerte es nicht lange, bis die Polizisten die Beweggründe dafür ermittelten. Mit seinen "richtigen" Daten war er wegen Trunkenheit im Straßenverkehr mit einer Restfreiheitsstrafe von 82 Tagen zur Festnahme ausgeschrieben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

