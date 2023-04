Darmstadt (ots) - Mehrere Fahrzeuge in der Kattreinstraße und im Herdweg gerieten in den vergangenen Tagen in das Visier unbekannter Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich zwischen Samstag (1.4.) und Sonntag (2.4.) an drei Wägen in der Kattreinstraße ...

