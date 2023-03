Bürstadt (ots) - Am Montagmorgen (27.03.), in der Zeit zwischen 5.30 und 8.45 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen in der Hofheimer Straße getrieben und sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschafft. Sie hebelten eine Wohnungstür im 2. Obergeschoss auf und durchsuchten im Anschluss die Räume. Dabei fielen den Tätern Schmuck und Geld in die Hände. Mit der Beute traten sie die Flucht an. Das Kommissariat 21/22 in ...

