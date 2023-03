POL-DA: Bensheim: Polizei sucht aktuell nach vermisster 74-jähriger Seniorin

Groß-Bieberau (ots) - Eine Tankstelle in der Bahnhofstraße in Groß-Bieberau war am Donnerstagabend (02.03.2023) Ziel eines Raubüberfalls. Ein Unbekannter verlangte gegen 21.20 Uhr vom Mitarbeiter, ihm Geld auszuhändigen. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, drohte er mit einer Schusswaffe. Mit einem Geldbetrag in untersten vierstelligen Bereich suchte der Täter in Richtung Süden das Weite. Er soll ...

