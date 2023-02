Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Betrugsmache "Dachhaie"

Hausbesitzer um mehrere hundert Euro betrogen

Lorsch (ots)

Am Samstag (18.02.), gegen 09.30 Uhr, nutzten drei mutmaßliche Betrüger die Gutgläubigkeit eines älteren Hausbesitzers aus und verwickelten diesen in ein sogenanntes Haustürgeschäft. Hierbei führten die Kriminellen ohne schriftlichen Vertrag Reparaturarbeiten an der Dachrinne des Einfamilienhauses aus und verlangten für die unsachgemäße Ausführung einen dreistelligen Betrag. Zudem versuchten die dreisten Betrüger, den Hausbesitzer von weiteren schadhaften Stellen an seinem Dach zu überzeugen, um weitere unsachgemäße Arbeiten ausführen und überhöhte Forderungen in Höhe von 4200 Euro stellen zu können. Letztlich setzten die Betrüger den Hausbesitzer so unter Druck, dass er 850 Euro als Arbeitslohn auszahlte.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 23) hat wegen des Verdachts des Betruges in Zusammenhang mit dem Phänomen "Dachhaie" die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor unseriösen Haustürgeschäften.

Da zudem nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Kriminellen ihre Arbeitsleistung bereits auch bei weiteren Hausbesitzern angepriesen haben, bittet die Polizei um Meldungen weiterer Betroffener unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell