Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Supermarktscheibe zerstört und Zigaretten entwendet

Zeugenaufruf der Polizei

Messel (ots)

In der Nacht zum Sonntag (19.2.) entwendeten Kriminelle gegen 4.45 Uhr mehrere Zigarettenstangen aus einem Lebensmittelmarkt in der Hanauer Straße. Dazu zerstörten die Täter die Eingangstüre des Marktes sowie das Regal, in dem die Zigaretten gelagert waren. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

