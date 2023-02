Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt/Alsbach-Hähnlein/Darmstadt-Eberstadt: Mehrere kleinere Brände rufen Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Pfungstadt/Alsbach-Hähnlein/Darmstadt-Eberstadt (ots)

Am Montagabend (13.2.) zwischen 19 und 21 Uhr riefen mehrere kleinere Brände im Landkreis Darmstadt-Dieburg die Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

In einem Wartehäuschen "Am Bahnhof" in Alsbach-Hähnlein brannte Unrat, der neben einem dortigen Mülleimer lag. Auch in der Stresemannstraße in Darmstadt-Eberstadt, gegenüber einem Parkhaus, kam es zu einer leichten Rauchentwicklung aus einer Metalltonne. In beiden Fällen ist nach jetzigem Stand kein Schaden entstanden. Die Wehren aus Alsbach und die Berufsfeuerwehr Darmstadt konnten ein Ausbreiten der Brände verhindern.

Auch die Feuerwehr Pfungstadt sowie eine Streife der Pfungstädter Polizei wurde gegen 20.45 Uhr zu einem Brand in die Uhlandstraße gerufen. Dort meldete eine Spaziergängerin den Brand einer Parkbank. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird der Schaden an der Parkbank auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern derzeit noch an. Vor diesem Hintergrund sucht das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

