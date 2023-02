Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Geschwindigkeitsverstoß unter Drogeneinfluss?

Polizei nimmt 28-Jährigen vorläufig fest

Groß-Gerau (ots)

Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau führte am Montagabend (13.02.) in der Darmstädter Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch, wobei sie gegen 21 Uhr einen 28-Jährigen aus Ginsheim-Gustavsburg wegen einer mutmaßlichen Drogenfahrt vorläufig festnahmen. Mit 43 km/h bei erlaubten 30 Stundenkilometern fuhr er zu schnell, was mit 50 Euro Verwarngeld hätte erledigt sein können. Jedoch hatten die Beamten den Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte und führten daher einen Drogenvortest durch, welcher positiv auf THC reagierte. Sollte sich das bewahrheiten wird die Strafe nicht unter 500 Euro liegen und zusätzlich müsste er seinen Führerschein für mindestens einen Monat abgeben. Die Streife nahm ihn vorläufig fest, brachte ihn zur Polizeistation und veranlasste eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde ihm auch untersagt. Außerdem durchsuchte ihn die Polizei und stellte dabei eine geringe Menge Haschisch sicher. Nun wird er sich strafrechtlich wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Betäubungsmittelbesitz verantworten müssen.

