Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit aus/Zeugenaufruf der Polizei

Gernsheim (ots)

In einem Zeitfenster von etwas mehr als einer Stunde brachen Kriminelle am Dienstagabend (31.01.), zwischen 17.20 und 18.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Tannenstraße ein. Hierzu verschafften sich die Täter gewaltsam durch die Eingangstür Zugang in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher ließen anschließend einen Tresor samt persönlichen Dokumenten und Schmuck mitgehen. Sie flüchteten mit ihrer Beute unerkannt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell