POL-DA: Lautertal: Vermisster 57-Jähriger wieder da/Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Heppenheim (ots) - Am Donnerstag (26.01.) ereignete sich um 19:43 Uhr auf der B3 zwischen Bensheim und Heppenheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer VW Up beschädigt wurde. Vorausgegangen war ein Überholmanöver eines silbernen Kia Ceed. Beide Fahrzeuge befuhren die B3 aus Fahrtrichtung Bensheim kommend in Richtung Heppenheim. Kurz vor dem Ortseingang Heppenheim habe der 42-Jährige Fahrzeugführer des silberne ...

