POL-DA: Lautertal-Gadernheim: Polizei fahndet nach vermisstem 57-Jährigen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung

Griesheim (ots) - Kriminelle gelangten auf bislang ungeklärte Weise in der Nacht zum Dienstag (31.1.) in einen silbernen Audi in der Straße "Kirschberg". Aus dem Innenraum montierten die Täter verschiedene Teile ab und flüchteten mit unerkannt mit ihrer Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die ...

mehr