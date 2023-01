Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Darmstadt-Eberstadt: Auf Motorroller in Tiefgaragen abgesehen

Darmstadt (ots)

Zwei Roller gerieten in den zurückliegenden Tagen in das Visier von Dieben. Beide motorisierten Fahrzeuge waren zum Zeitpunkt der Taten in Tiefgaragen geparkt. In der Nacht zum Dienstag (30.-31.1.) entwendeten die Kriminellen einen Piaggio-Roller in der August-Metz-Straße und zwischen Sonntag (29.1.) und Montag (30.1.) hatten sich die Unbekannten in der Heidelberger Landstraße des Ortsteils Eberstadt gewaltsam an dem Schloss eines Rollers zu schaffen gemacht. Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle Hinweise zu den Unbekannten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Derzeit können die ermittelnden Beamtinnen und Beamten einen möglichen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell