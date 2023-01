POL-DA: Bürstadt: Raser mit 96 "Sachen" zu viel auf dem Tacho

Mörfelden-Walldorf (ots) - Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Wochenende zu. Auf bislang nicht bekannte Weise drangen die Täter am Samstag (28.01.), in der Zeit zwischen 4.30 und 14.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Dreihäusergasse ein. Die ungebetenen Besucher ließen Schmuck mitgehen Durch ein Fenster verschafften sich Einbrecher zudem in der Zeit zwischen ...

mehr