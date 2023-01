Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Mehrere Tausend Euro mit Schockanruf erbeutet

Lampertheim (ots)

Trickbetrüger haben im Laufe des Donnerstags (26.01.) mehrere Tausend Euro mit der Masche des Schockanrufs erbeutet. Die ältere Dame wurde gegen 12.30 Uhr telefonisch durch einen Kriminellen kontaktiert, der sich als ihr Sohn ausgab. Anschließend machte er der Seniorin nachdrücklich glaubhaft, dass er mit Corona im Krankenhaus läge und Geld für ein besonderes Medikament benötige. Dies bestätigte der Rentnerin der angebliche behandelnde Arzt, an den das Telefonat übergeben wurde. Schließlich besorgte die Lampertheimerin mehrere Tausend Euro, packte das Geld mit mehreren Münzen zusammen und übergab gegen 14 Uhr alles an einen Kurier. Erst als der Täter mit der Beute schon über alle Berge war, fiel der Trickbetrug auf und die Polizei wurde informiert.

Der Abholer war mit circa 1,60 Meter auffallend klein und schmächtig. Sein Gesicht wird als kugelförmig beschrieben, zudem hatte er dunklere Haut. Auffällig war ebenfalls sein tellerrunder, grauer Hut, den er auf dem Kopf trug. Bekleidet war er mit einer schwarzen, enganliegenden Hose, einer grauen Jacke und dunklen Schuhen. Das Zentrale Ermittlungskommissariat 40 hat den Fall übernommen und hofft auf Hinweise zu dem noch unbekannten Kurier. Wem ist der Beschriebene vor der Tat oder danach aufgefallen?

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger. Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen in Südhessen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

