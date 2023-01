Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Kriminelle versuchen mehrere Autos in Tiefgarage aufzuhebeln

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf gleich mehrere Autos hatten es Kriminelle offenbar in der Zeit zwischen Samstag (14.1.) und Montag (16.1.) in einer Tiefgarage in der Einsteinstraße abgesehen. Weil sie mutmaßlich mittels Schraubenzieher versuchten, die Türen der Fahrzeuge aufzuhebeln, verursachten sie einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten alle Fahrzeuge dem kriminellen Vorhaben stand und die Täter flüchteten.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen wegen der versuchten besonders schweren Diebstahlsdelikte aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell