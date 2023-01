POL-DA: Darmstadt: Kellerräume im Visier von Dieben

Weiterstadt (ots) - Am Donnerstag (12.1.) haben Einbrecher in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dresdner Straße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen kletterten die Täter auf den Balkon und öffneten dort gewaltsam die Balkontür. In den Räumen suchten sie nach Beute, wurden nach derzeitigem Stand nicht fündig ...

mehr