Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Täter flüchten ohne Beute

Weiterstadt (ots)

Am Donnerstag (12.1.) haben Einbrecher in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dresdner Straße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen kletterten die Täter auf den Balkon und öffneten dort gewaltsam die Balkontür. In den Räumen suchten sie nach Beute, wurden nach derzeitigem Stand nicht fündig und traten die Flucht an. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell