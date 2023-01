POL-DA: Lützelbach: 46-jährige Vermisste tot aufgefunden

Mossautal (ots) - Ein in der Ortsstraße in Unter-Mossau abgestellter BMW und ein in Hüttenthal im Geisbergweg geparkter Toyota gerieten in der Nacht zum Montag (09.01.)in das Visier von Kriminellen. Unbekannte zerstörten in der Zeit zwischen 21.00 und 07.15 Uhr jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge und verschafften ...

mehr