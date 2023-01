Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lützelbach: 46-jährige Frau wird vermisst

Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Person

Lützelbach (ots)

Seit Sonntagmittag (08.01.) wird die 46-jährige Serife Ince aus Lützel-Wiebelsbach vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 12.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Waldstraße gesehen.

Frau Ince ist 160 cm groß und hat dunkle lange, zu einem Zopf gebundene lockige Haare. Letztmalig war sie mit einer schwarzen Daunenjacke und einer dunkelgrauen Jogginghose bekleidet. Sie trägt weiterhin graue Wanderschuhe und eventuell eine weiße Strickmütze.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Serife Ince in einer hilflosen Lage befindet, bitten wir Zeugen, die die Frau gesehen haben, sich mit der Polizeistation in Höchst unter der Telefonnummer 06163/941-0 oder über die 110 mit der Einsatzzentrale der Polizei Südhessen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell