Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geld aus Schankraum entwendet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf die Kassen in dem Schankraum eines Biergartens hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Montag (2.1.) und Mittwoch (4.1.) abgesehen. Über ein Fenster verschafften sich die Täter Zugang zu der Lokalität, öffneten dort die Kassen und flüchteten mit dem erbeuteten Geld in unbekannte Richtung. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

