POL-DVS: Pkw-Kolonne aus der Tuningszene nötigt Verkehrsteilnehmer und verursacht Rückstau

BAB 5, FR Norden, Höhe TuR Alsbach (ots)

Am Donnerstag, 29.12.2022 gg. 15:30 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer zunächst an der AS Zwingenberg von einer dicht hintereinander fahrenden Fahrzeugkolonne der Tuningszene beim Auffahren auf die BAB 5 in FR Norden behindert. Im Anschluss kommunizierte die Tuning-Kolonne untereinander mittels Funk den Verkehrsteilnehmer nicht passieren zu lassen, so dass es seitens der Kolonnenfahrzeuge zu Nötigungen durch Ausbremsen, nicht Vorbeilassen und letztendlich zum Abdrängen des Verkehrsteilnehmers auf den Seitenstreifen kam, woraufhin sich auch ein erheblicher Rückstau für den gesamten Fahrzeugverkehr bildete.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Fahrzeugkolonne bzw. dem Fahrverhalten dieser machen?

