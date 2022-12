Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Spiegel beschädigt und weitergefahren

Wald-Michelbach (ots)

Am Donnerstag (22.12.), gegen 10.00 Uhr, beschädigte ein von der Ortsmitte in Richtung Kreidacher Höhe fahrender, noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Touran, der in der Ludwigstraße, in Höhe Hausnummer 46, am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell