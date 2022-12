Mörfelden-Walldorf (ots) - Zwischen Samstag (17.12.) um 17 Uhr und Sonntag (18.12.) um 13:40 Uhr kam es in der Jourdanallee auf Höhe der Hausnummer 40 im Ortsteil Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand parkender Renault Megane an der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an die Kollission von ...

mehr