POL-DA: Lorsch: Polizeihubschrauber unterstützt Suche nach 36-jährigem

Lorsch (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15./16.12.) gegen 01:30 Uhr ist der Leitstelle der Polizei mitgeteilt worden, dass sich ein 36-jähriger Mann vermutlich im Waldbereich zwischen Lorsch und der Autobahn in lebensbedrohlicher Lage befindet. Sein Aufenthalt in diesem Bereich konnte durch weitere Ermittlungen bestätigt werden. Da die Suchmaßnahmen am Boden nicht zur Auffindung führten, erfolgt seit ca. 03:45 Uhr der Einsatz des Polizeihubschraubers. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

