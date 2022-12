Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montag, den 05. Dezember zwischen 06:00 und 14:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke eine Parkplatzsicherung in der Piemontstraße 35 in Walldorf. Bei der Beschädigung verlor der unbekannte Verkehrsteilnehmer seine Unterbodenverkleidung seines Fahrzeuges. Etwa 150 Euro wird dem Eigentümer die Reparatur der Sicherung kosten.

Hinweise auf den Unfallverursacher (in) nimmt die Polizeistation Rüsselsheim, Tel.: 06142/ 696 -533 entgegen.

